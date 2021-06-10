استمرار الورش المسرحية بمهرجان شباب الجنوب





يستمر لليوم الثالث على التوالى برنامج الورش المسرحية المقامة ضمن فعاليات المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب فى دورته الخامسة دورة الدكتور حسن عطية والمقامة فى محافظة أسيوط خلال الفترة من 7 : 11 يونيو، برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية، حيث انتقل المتدربين بالورش للمراحل النهائية فى ٥ ورش مختلفة تضم الفنون المسرحية، وهى التمثيل للمخرج عمرو قابيل، الاخراج د. اسامة رووف، الديكور والإضاءة المسرحية للمهندس حازم شبل، التأليف للكاتب الكبير بكرى عبد الحميد، بالإضافة إلى ورشة العرائس المسرح الاسود للمخرج عمرو حمزة.

وفي ظل الإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة بدأت جميع الورش عصر اليوم بقصر ثقافة أسيوط، ففى ورشة التمثيل استمر المخرج عمرو قابيل فى إجراء تدريبات عملية للمتدربين بتكوين مجموعات وتوزيع الشخصيات والترب على كيفية التحضير الشخصية ورسم ملامحها، كذلك قام المخرج د. أسامة رؤوف فى ورشة الإخراج المسرحى بتكوين مجموعات عمل لتطبيق الخطوات التي تم شرحها نظريا في الأيام الماضية.

وفى ورشة الديكور والإضاءة المسرحية قام م. حازم شبل، بشرح كيفية تقسيم خشبة المسرح، التنسيق بين علاقة النص المسرحي بتشكيل الديكور والإضاءة، مع استعراض صور وفيديوهات لنماذج وكيفية تنفيذها.