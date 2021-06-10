فريق جراحة العظام بالفيوم ينجح فى أستخراج أله حادة بعنق طفل بسبب مشاجرة





نجح فريق جراحة العظام والعمود الفقرى والجراحة العامة بمستشفيات جامعة الفيوم فى استخراج أله حادة (مقوار) مستقرة بالعنق لطفل عمره ١٤ سنة أثر ادعاء مشاجرة.



وقد قام فريق جراحة العظام والعمود الفقرى بأشراف الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، وبرئاسة الدكتور محمد صفاء عرفة استاذ م جراحة العظام والعمود الفقرى والدكتورمحمود بهلول، مدرس جراحة العظام والعمود الفقرى والدكتور محمد ياسين، مدرس الجراحة العامه والتجميل والدكتور مصطفى رشاد، مدرس مساعد جراحة العظام والدكتور محمود عبدالعليم، مدرس مساعد التخدير ويوسف، عضو هيئة التمريض.



حيث قام الفريق الطبى بإجراء جراحة دقيقة عن طريق الاستكشاف الأمامى للرقبة والفقرات العنقية ومع مراعاة استكشاف وحماية الضفيرة العصبية للطرف العلوى والشرايين والاوردة الرئيسية للعنق.



و تم بنجاح استخراج الالة الحادة (مقوار ) الذى كان مزودًا بتعرجات وبروز مدببه وحادة ادت إلى اشتباك الاله الحادة مع الضفيرة العصبية الامر الذى قد زاد من صعوبة الجراحة، وتمت الجراحة بنجاح دون أي تأثير على الأعصاب او الشرايين والاوردة.

