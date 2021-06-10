الأقصر تواصل حملاتها لإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص



شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بناحية الكيمان، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالتها في المهد.



و أسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة على مساحة ١٧٥م٢ زمام قرية طفنيس، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الابيض مقام على ارض زراعية دون سند من القانون وتم ازالة المخالفة وتم تحرير محضر بالواقعة .



شارك في الحملة الامير عبد الغني رئيس قرية الكيمان وابراهيم الكويزي رئيس قسم التنظيم بالتنسيق مع الوحدة الزراعية بالقرية.

وفي سياق آخر، تفقد إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة اسنا، اليوم، برفقة الهام محمد مدير عام مديرية الطرق والنقل بالاقصر، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز وهشام عبد الحميد مسئول الطرق باسنا، أعمال رصف طريق البحر القديم والجارى العمل بطول ٧٠٠م بداية من مركز شرطة اسنا حتى مسجد الشيخ هاشم مرورا ببنك مصر وبنك الاسكندرية.