مدربة إتيكيت توضح فن المجاملة دون تملق (فيديو)

قالت شريهان الدسوقي، مدربة الإتيكيت المعاصر، إنه لا يجوز انتقاد الزوجة أمام الجميع أو بشكل مباشر، ويجب اتباع نظرية "الساندوتش" بمعنى النقد بجملتين، حيث يتم انتقاد الزوجة بشكل به إتيكيت دون توجيه أي إساءة لها ولكن بشكل محبب ومحفز لها مما ينعكس عليها وتعتزر لعدم فعل الخطأ مرة أخرى.



وأوضحت "الدسوقي"، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، في برنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن المجاملة هي دستور الإتيكيت، يمعنى أنه كيف أجامل كل المحيطين بشكل به شياكة وذوق دون تملق، مشيرة إلى أن هناك مجاملة إيجابية وأخرى سلبية.



وتابعت: "المجاملة الإيجابية هي المحددة والصريحة والتي يتم تحديد الحقيقة الظاهرة دون تملق أو تنمر عليها، بينما المجاملة السلبية هي التي أظهر فيها المجاملة مع شخص غير واضح وأنعته بأشياء ليس موجودة به ويظهرني أنني رجل مجامل بشكل كبير مما يجعل مني منافق الأمر الذي لم يصدقني الشخص الذي أوجه له المجاملة.

