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التحالف العربي يعلن اعتراض وتدمير طائرة حوثية مسيرة أطلقت تجاه السعودية
الخميس 10/يونيو/2021 - 09:22 م
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.
وذكر التحالف العربي في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأضاف: أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
كما أكد أن قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.
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