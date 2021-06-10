Advertisements

وزير الطاقة اللبناني: مخزون الوقود يكفي حتى أسبوعين

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:28 م
بوابة الفجر
Advertisements


أعلن وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ريمون غجر، عن وجود 66 مليون لتر بنزين في خزانات الشركات المستوردة و109 ملايين لتر مازوت، بالإضافة إلى الكميات المتوافرة لدى محطات التوزيع، مما يكفي السوق اللبنانية لمدة تتراوح من 10 أيام لأسبوعين.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ووزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر؛ لبحث المعلومات المتداولة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي اليوم بخصوص أزمة الوقود وطوابير السيارات أمام المحطات.

وأضاف وزير الطاقة اللبناني أن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال العام الجاري وحتى اليوم تمثل زيادة بنسبة 10% عن الكميات المستوردة خلال نفس الفترة من عام 2019، مبينا أن الوضع كان طبيعيا وحركة الاقتصاد بشكل عام كانت أفضل من هذا العام.

وأوضح أن مصرف لبنان المركزي منح أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استيراد وقود شرط عدم المساس بالتوطيفات الإلزامية، داعيا المسئولين إلى اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن لأنه ليس من صلاحياته.

وأشار وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى أن شركة مدكو- من كبرى الشركات التي تستورد المنتجات البترولية المكررة في لبنان- حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي للاعتمادات المقدمة من قبل مصرفها منذ أكثر من شهرين من أجل استيراد شحنتي وقود بقيمة إجمالية قدرها 28 مليون دولار أمريكي، ولم يتم إفراغ الكميات حتى تاريخه.

جدير بالذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا اليوم تقول إن محطات الوقود تعطلت اليوم بسبب قرب نفاد مخزون الوقود في لبنان، الذي يشهد أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بأنها ضمن أشد 3 أزمات في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

أخبار تهمك

شوبير يزف بشرى سارة للأهلي قبل لقاء الترجي

منذ ساعة و 16 دقيقة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل للمدرسة.. التفاصيل الكاملة لواقعة "طفلة الكيرلي"

منذ ساعة و 20 دقيقة

إيمان البحر درويش مُتهم بالتحريض على الفوضى

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ ساعة و 24 دقيقة

صفقة غير متوقعة مطلوبة في برشلونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الترجي

منذ يوم

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كارتيرون يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقة

منذ يوم

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على رحيل فرجاني ساسي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:22 م

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

07:30 م

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

06:31 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا