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شاهد هدف مصطفي محمد في شباك جنوب إفريقيا
الخميس 10/يونيو/2021 - 09:27 م
الفجر الرياضي
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سجل مصطفي محمد نجم جالطة سراي التركي ومنتخب مصر الأوليمبي، الهدف الأول للفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في إطار استعدادات المنتخب المصري لأولمبياد طوكيو.
جووووووووووووول! ⚽— OnTime Sports (@ONTimeSports) June 10, 2021
الأناكوندااااااااااا 🏹😍 مصطفى محمد يفتتح التسجيل لمنتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا#الطريق_إلى_طوكيو#ONTime_Sports pic.twitter.com/KRAz9ZB2kP
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