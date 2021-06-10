شاهد هدف مصطفي محمد في شباك جنوب إفريقيا









جووووووووووووول! ⚽

الأناكوندااااااااااا 🏹😍 مصطفى محمد يفتتح التسجيل لمنتخب مصر الأولمبي أمام جنوب إفريقيا#الطريق_إلى_طوكيو#ONTime_Sports pic.twitter.com/KRAz9ZB2kP — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 10, 2021

سجل مصطفي محمد نجم جالطة سراي التركي ومنتخب مصر الأوليمبي، الهدف الأول للفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في إطار استعدادات المنتخب المصري لأولمبياد طوكيو.