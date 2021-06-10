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شاهد هدف مصطفي محمد في شباك جنوب إفريقيا

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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سجل مصطفي محمد نجم جالطة سراي التركي ومنتخب مصر الأوليمبي، الهدف الأول للفراعنة أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي تجمع المنتخبين في إطار استعدادات المنتخب المصري لأولمبياد طوكيو.


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