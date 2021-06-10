حقيقة عودة "الهداف" إلى الأهلي

قام جهاز كرة القدم في طلائع الجيش بإجراء مفاوضات مع نجم الفريق المعار عمرو جمال وذلك لحسم أمر استمراره مع الفريق تمهيدا لتجديد إعارته من الأهلي.





ويرغب عمرو جمال في خوض تجربة جديدة في الموسم المقبل، حيث قام بإبلاغ جهاز كرة القدم في طلائع الجيش بعدم رغبته في الاستمرار.





وأبلغ عمرو جمال إدارة النادي العسكري بامتلاكه العديد من العروض المحلية والخارجية ورغبته في الرحيل خاصة أن إعارته إلى النادي ستنتهي عقب نهاية الموسم الحالي.





ومن المتوقع أن ستبحث إدارة طلائع الجيش عن التعاقد مع مهاجم جديد بعد التأكد من عدم استمرار عمرو جمال.





وشارك عمرو جمال مع طلائع الجيش في الموسم الحالي في 24 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وصنع 4 أهداف آخرين.





يذكر أن الأهلي أعار عمرو جمال إلى طلائع الجيش في فترة الانتقالات الصيفية في موسم 2019/2020 لمدة موسمين.



