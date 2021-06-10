شاهد.. مصطفي محمد يسجل الهف الثاني للفراعنة في شباك جنوب إفريقيا

جووووووووووووول! ⚽⚽

اللدغة الثانية للأناكوندا 🐍💪 هدف جديد للمتألق مصطفى محمد من أسيست رائع عن طريق أحمد فتوح والثاني للمنتخب الأولمبي في مرمى جنوب إفريقيا#الطريق_إلى_طوكيو#ONTime_Sports pic.twitter.com/sULBhFqWab — OnTime Sports (@ONTimeSports) June 10, 2021

أحرز مصطفي محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في إطار استعداداتها لأولمبياد طوكيو.