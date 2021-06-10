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شاهد.. مصطفي محمد يسجل الهف الثاني للفراعنة في شباك جنوب إفريقيا

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أحرز مصطفي محمد الهدف الثاني لمنتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا، في المباراة الودية التي تجمع المنتخبين في إطار استعداداتها لأولمبياد طوكيو.

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