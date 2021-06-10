متحدث الزراعة: 39 مليار دولار إجمالي مشروعات تطوير القطاع الزراعي (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة مهتمة بشكل كبير بالقطاع لزراعي، وهذا واضح من القيام بـ 300 مشروع بأكثر من 39 مليار دولار، بهدف خدمة الفلاح المصري وتطوير إنتاجية الأراضي الزراعية.



وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن مصر تحقق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال العمل على تحويل القطاع الزراعي لقطاع صناعي زراعي والعمل على تطوير سلاسل الإنتاج.



وأشار إلى أن الدولة مولت صغار المزارعين بأكثر من 11 مليار جنيه، للعمل على تنفيذ مشاريع، وتوفير أكثر من 4 مليار جنيه لصغار المزارعين للمساعدة في مشروع البتلو، موضحًا أن الوزارة تعمل على تطوير الري الحقل بالتعاون مع وزارة الري، خلاف جهود الوزارة المستمرة لتطوير إنتاج التقاوي في الخضر والفاكهة محليًا.



وأكد أن مصر هي الدولة الأولى إفريقيا في إنتاج الأسماك من المزارع، والسادسة عالميًا في هذا المجال، والأولى عالميًا في تصدير الموالح، مستطردًا "أصبحنًا نغزو كافة قارات العالم بالمنتجات الزراعية، ونعمل على زيادة الطاقة الإستراتيجية".



ولفت إلى أن 20% من إجمالي الصادرات المصرية زراعية، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير الريف المصري وحياته من خلال مبادرات جدية ومشروعات حقيقية.



