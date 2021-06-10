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الخشت: 10.5 مليار جنيه تمويل ذاتي للمشروعات الكبري بجامعة القاهرة

الخميس 10/يونيو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة في مكان مختلف تماما على ما كانت عليه منذ 4 سنوات، معلقا: "في منطقة تانية".

وأشار "الخشت"، خلال لقاء خاص ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنهم عملوا على دخول عصر جامعات الجيل الثالث، حيث كان هناك خطة ينفذونها، لافتا إلى أنهم استطاعوا إحداث تقدم كبير في البحث العلمي وربطها بعدد من القطاعات في الدولة للمساهمة في النهوض بالدولة المصرية.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنهم يجرون عدد من الأبحاث في قطاعات مختلفة منها البيئة والتموين، كاشفا أن جامعة القاهرة ساهمت بنحو 10.5 مليار جنيه من التمويل الذاتي في مشروعات جامعة القاهرة، مثل تطوير المستشفيات والأبنية، ومضاعفة أعداد الوافدين.

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