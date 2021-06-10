التعليم العالي: جاري إنشاء 6 جامعات جديدة في مناطق صناعية (فيديو)



قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الدولة أنشأت أربع جامعات اهلية خلال السنوات الأخيرة بالتعاون مع الجامعات الدولية، وبدأت الدراسة الفعلية في 3 جامعات.



وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن الدولة خلال السنوات الاخيرة بدأت في افتتاح الجامعات التكنولوجية لتوفير برامج تدريب عملي للطلاب في المناطق الصناعية، وحاليًا جاري إنشاء 6 جامعات جديدة في مناطق صناعية.



ولفت إلى أن عدد الجامعات الحكومية ارتفع من 23 جامعة لـ27 جامعة منذ عام 2014 وحتى الآن، مضيفًا أن عدد المستشفيات الجامعية أرتفع من 89 لـ115 مستشفى جامعي، وهذه المستشفيات تستقبل في العام الواحد 21 مليون مواطن.



ولفت إلى أن ميزانية التعليم العالي ارتفعت من 25 مليار في 2014 لـ65 مليار، وهذا دليل على اهتمام الدولة بالاستثمار في مجال التعليم.



