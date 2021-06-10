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الأهلي يكشف عن أفضل لاعب في شهر مايو

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:29 م
صلاح محسن
صلاح محسن
علي نبوي
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حصل صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جائزة نسر شهر مايو الماضي بناء على تصويت الجماهير.

واختارت جماهير النادي الأهلي صلاح محسن نسر شهر مايو الماضي بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب في المباريات التي شارك فيها.

وأعلن النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي اختيار صلاح محسن نسر شهر مايو حيث كتب "لاعبنا صلاح محسن نسر شهر مايو، ننتظر منك الكثير فيما هو قادم".

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الترجي التونسي يوم ١٩ يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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صلاح محسن رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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