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تتويج Miss Elite بحضور نوال الزغبي ونجوم مصر و
الخميس 10/يونيو/2021 - 10:26 م
الفجر الفني
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فازت المكسيكية الجميلة Fernanda Pumar بلقب مسابقة Miss Elie، فى القاهرة.
شارك في المسابقة 34 شابة من مختلف أنحاء
العالم، لتتوّج المكسيكية باللقب، ومعها وصيفتها الأولى Maria
Del Mare Aguilera Zuheros
التي سبق وحملت لقب ملكة جمال إسبانيا للعام 2019، ووصيفتها الثانية
الكينيّة Wabaia Kariuki التي سبق وحملت لقب ملكة جمال
كينيا للعام 2018.
الحفل أقيم بتاريخ 29 مايو الماضي كان بحضور
النجمة الذهبية نوال الزغبي، ومقدمَي السهرة الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، والإعلامي
المصري أيمن قيسوني، وقد ضمّت لجنة التحكيم أسماءاً مميزة من مختلف المجالات وهم: النجمة
درّة، النجم أبو، ملكة جمال لبنان مايا رعيدي، المصممة المصرية فريدة تمراز، طبيب التجميل
د. رامي الأناني، الستايلست مايا حداد، السيد فرانك نابلسي نائب رئيس المهرجان، ومنظم
الحفل ورئيسه ستيفانو الدويهي.
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