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تجهيز وافتتاح وحدتي علاج طبيعي بقريتي دنديط وكفر سرنجا بميت غمر بأحدث الاجهزة الطبية تبرع من المجتمع المدني
الخميس 10/يونيو/2021 - 10:29 م
محمد كشك
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اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن افتتاح وحدتي العلاج الطبيعي بقريتي دنديط وكفر سرنجا بمركز ميت غمر وتجهيزهما بأحدث الأجهزة الطبية بما يخدم أكثر من 100 ألف نسمة وذلك تبرع من المجتمع المدني.
وقدم مكي الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والوحدات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية.
جاء ذلك في اطار خطة المديرية للتوسع في انشاء مراكز للعلاج الطبيعي لخدمة قطاع عريض من المواطنين في محافظة الدقهلية وبدعم وجهود من المجتمع المدني
وقدم مكي الشكر لأعضاء المجتمع المدني على ما يقدمون من دعم للمستشفيات والوحدات والتعاون مع مديرية الصحة لرفع مستوي الخدمات الصحية.
جاء ذلك في اطار خطة المديرية للتوسع في انشاء مراكز للعلاج الطبيعي لخدمة قطاع عريض من المواطنين في محافظة الدقهلية وبدعم وجهود من المجتمع المدني
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