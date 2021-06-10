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إبراهيم عيسى: هزيمة يونيو حصدت 9800 شهيدًا و3799 أسيرًا.. وخسرنا 100% من القاذفات

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، ان خسائر مصر فى هزيمة يونيو 67، فى القوات الجوية والدفاع الجوي وصلت لـ85% من طائراتنا دمرت، اشتملت الخسائر على 100% من القاذفات الثقيلة والخفيفة والمقاتلات القاذفة 85% من الخسائر، وخسائر القوات البحرية صفر دمار لعدم اشتباكهم في الحرب، فيما عن القوات البرية كانت الخسائر بـ85%.

وعن عدد شهداء هزيمة 67، أكد "عيسى"، خلال تعليق ببرنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه في أول يوم من الحرب استشهد بضع مئات من الجيش المصري، إلا أن قرار الإنسحاب من قبل عبدالحكيم عامر بدون خطة تسببت في وصول شهداء مصر لـ9800 شهيد، وتم أسر 481 ظابط و3280 جندي و38 مدني.

وأشار إلى أنه تم تدمير 12 دبابة واستشهد فيها 60 فردًا، بينما 182 دبابة تم تركها بدون أفراد وإسرائيل أخذت 188 دبابة.

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