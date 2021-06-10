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عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في الحصول على توقيع سيف الدرع لاعب نادي هليوبوليس لكرة اليد.

ووقع اللاعب على عقد انضمامه للزمالك مساء اليوم بمقر النادي في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس النادي والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي وطارق جبريل المدير المالي وعمرو أدهم عضو اللجنة والكابتن خالد فتحي المشرف العام على اللعبة بالنادي.

وجاء انتقال اللاعب لصفوف الفريق في ظل سياسة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب في توفير الدعم للفريق.

يذكر أن سيف الدرع هو شقيق يحيى الدرع لاعب الفريق الحالي.

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