مخرج "خلي بالك من زيزي": أحب الكوميديا ولست من هواه تقديم أعمال الرعب

مخرج "خلي بالك من زيزي": أحب الكوميديا ولست من هواه تقديم أعمال الرعب
حل المخرج كريم الشناوي، ضيفا على مروان يونس، في حلقة جديدة من برنامج "بجد ع الراديو" على راديو إينرجي ٩٢.١ للحديث عن مسلسله الأخير "خلي بالك من زيزي" الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم.
وقال الشناوي انه يحب تقديم أمور وموضوعات
جديدة في اعماله مثلما حدث في اعماله قايبل و خلي بالك من زيزي.
وتابع المخرج الشاب حديثه قائلا:
"انه يحب الكوميديا جدا ولا يوجد مانع من تقديمه ولكن الكوميديا التي يحبها هي
تلك التي تشبه مسلسل الكبير و فيلم لا تراجع ولا استسلام".
وأكمل: "العامل الأساسي في تقديم
أي عمل هو الورق المكتوب بشكل جيد ومختلف"، وأضاف : "ليس من هواه تقديم
أعمال الرعب".
وعن عمله القادم ، قال:" من المؤكد
أن العام المقبل لن اقدم عمل يشبه خلي بالك من زيزي"، وكشف الشناوي انه لا يميل
لفكرة تقديم جزء ثاني من أي عمل يقدمه وذلك ردا على سؤال احتمالية تقديم جزء ثاني
من مسلسله قابيل.
وقال الشناوي أن هناك آلية محددة لقبول
الممثلين في الأعمال التي يقدمها من خلال كاسيتنج محدد يتم الإعلان عنه قبل أي عمل
بوقت كافي.
وتحدث مروان يونس عن مشهده في مسلسل"
خلي بالك من زيزي"، وقال: "أن العمل مع كريم الشناوي ممتع، فهو مخرج مريح
وداعم للجميع في كواليس التصوير بجانب انه شخصية هادية"، وتايع: "وافقت على
الفور عقب مكالمة من الشناوي".