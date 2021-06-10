مخرج "خلي بالك من زيزي": أحب الكوميديا ولست من هواه تقديم أعمال الرعب

حل المخرج كريم الشناوي، ضيفا على مروان يونس، في حلقة جديدة من برنامج "بجد ع الراديو" على راديو إينرجي ٩٢.١ للحديث عن مسلسله الأخير "خلي بالك من زيزي" الذي عرض خلال شهر رمضان الكريم.

وقال الشناوي انه يحب تقديم أمور وموضوعات جديدة في اعماله مثلما حدث في اعماله قايبل و خلي بالك من زيزي.

وتابع المخرج الشاب حديثه قائلا: "انه يحب الكوميديا جدا ولا يوجد مانع من تقديمه ولكن الكوميديا التي يحبها هي تلك التي تشبه مسلسل الكبير و فيلم لا تراجع ولا استسلام".

وأكمل: "العامل الأساسي في تقديم أي عمل هو الورق المكتوب بشكل جيد ومختلف"، وأضاف : "ليس من هواه تقديم أعمال الرعب".

وعن عمله القادم ، قال:" من المؤكد أن العام المقبل لن اقدم عمل يشبه خلي بالك من زيزي"، وكشف الشناوي انه لا يميل لفكرة تقديم جزء ثاني من أي عمل يقدمه وذلك ردا على سؤال احتمالية تقديم جزء ثاني من مسلسله قابيل.

وقال الشناوي أن هناك آلية محددة لقبول الممثلين في الأعمال التي يقدمها من خلال كاسيتنج محدد يتم الإعلان عنه قبل أي عمل بوقت كافي.

وتحدث مروان يونس عن مشهده في مسلسل" خلي بالك من زيزي"، وقال: "أن العمل مع كريم الشناوي ممتع، فهو مخرج مريح وداعم للجميع في كواليس التصوير بجانب انه شخصية هادية"، وتايع: "وافقت على الفور عقب مكالمة من الشناوي".