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فيديو.. خالد الجندى: لا تسمعوا فتاوى من الشيوخ إلا بمناقشتهم في الدليل

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أكد الشيخ خالد الجندى أنه لا يجب سماع فتاوى الشيوخ إلا بمناقشتهم في الدليل، مشددًا على أهمية المناقشة والإتيان بدليل على قول المشايخ لأنها مسؤولية فردية سيحاسب الله عليها المسلمين يوم القيامة.

تابع خلال حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أنه يجب عمل شيئين مع أي شيخ، الأول سؤالهم "جبت الكلام ده منين"، والسؤال الثاني "هل في رأي تاني"؟! مشيرًا إلى أن بعض الشيوخ يرفضون الجدال ويردون على الأسئلة بجملة "قولًا واحدًا".

شدد الجندي في سياق آخر على أنه لا توجد نقابة للمأذونين ولا نقيب لأن المأذون موثق تابع لوزارة العدل ولا يشترط أن يكون فقيهًا، ولهذا لا يجب التعامل مع المأذون كجهة إفتاء أو مصدر للفتوى.

حذر من أن عدد قضايا الطلاق في مصر تتخطى الربع مليون قضية، وهي متنوعة ما بين سكن أو حضانة أو تعليم أو رؤية، وهي لا علاقة لها بقضايا الخلع، مشيرًا إلى أن هناك أكذوبة تدعى الطلاق الشفوي وهي خدعة يروج لها البعض.

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