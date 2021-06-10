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أول رد من مدرسة أزمة الطفلة الكيرلي

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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قامت مدرسة ماريا أوزيليا بعمل رد رسمي حول رفض الطفلة مارلي بسبب شعرها الكيرلي وقالت في بيان رسمي

حيث تم قبول الطفلة في المدرسة ويتم التقييم بناء علي المظهر الخارجي من ضمن عدة أشياء اخري، وتم معاملة الطفلة بكل لطف ولم يكن فيها أي اساءة

واضافت: فوجئنا بسحب الملف من والدها وحاولنا التفاهم معه ولكنه أصر على صحب الملف



كان ماركو عادل، ولي أمر الطفلة «مارلي»، قد استغاث بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد رفض قبول ابنته في مدرسة ماريا أوزيليا بالقاهرة بسبب مظهرها الخارجي خاصة «شعرها الكيرلي»، وفق ما كتب الأب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وقال عادل: «نفسية ابنتي تدمرت بعد ما خرجت المعلمة من المقابلة الشخصية وقالت مشكلة ابنتك الوحيدة هي إن شكلها مش حلو، وشعرها مش ناعم أمام الطفلة، ما تسبب في أذى نفسي كبير».

وتابع الأب في استغاثته: «كيف يكون تقييم الطلاب في المدارس بناء على الشكل أو غيره من الأشياء الظاهرية، وكيف يتم التنمر على الطفلة بهذا الشكل»، مطالبا المسئولين بالتدخل لحل الأمر.

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