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أول رد من مدرسة أزمة الطفلة الكيرلي
الخميس 10/يونيو/2021 - 10:37 م
ريما خليفة
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قامت مدرسة ماريا أوزيليا بعمل رد رسمي حول رفض الطفلة مارلي بسبب شعرها الكيرلي وقالت في بيان رسمي
حيث تم قبول الطفلة في المدرسة ويتم التقييم بناء علي المظهر الخارجي من ضمن عدة أشياء اخري، وتم معاملة الطفلة بكل لطف ولم يكن فيها أي اساءة
واضافت: فوجئنا بسحب الملف من والدها وحاولنا التفاهم معه ولكنه أصر على صحب الملف
كان ماركو عادل، ولي أمر الطفلة «مارلي»، قد استغاث بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد رفض قبول ابنته في مدرسة ماريا أوزيليا بالقاهرة بسبب مظهرها الخارجي خاصة «شعرها الكيرلي»، وفق ما كتب الأب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.
وقال عادل: «نفسية ابنتي تدمرت بعد ما خرجت المعلمة من المقابلة الشخصية وقالت مشكلة ابنتك الوحيدة هي إن شكلها مش حلو، وشعرها مش ناعم أمام الطفلة، ما تسبب في أذى نفسي كبير».
وتابع الأب في استغاثته: «كيف يكون تقييم الطلاب في المدارس بناء على الشكل أو غيره من الأشياء الظاهرية، وكيف يتم التنمر على الطفلة بهذا الشكل»، مطالبا المسئولين بالتدخل لحل الأمر.
حيث تم قبول الطفلة في المدرسة ويتم التقييم بناء علي المظهر الخارجي من ضمن عدة أشياء اخري، وتم معاملة الطفلة بكل لطف ولم يكن فيها أي اساءة
واضافت: فوجئنا بسحب الملف من والدها وحاولنا التفاهم معه ولكنه أصر على صحب الملف
كان ماركو عادل، ولي أمر الطفلة «مارلي»، قد استغاث بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بعد رفض قبول ابنته في مدرسة ماريا أوزيليا بالقاهرة بسبب مظهرها الخارجي خاصة «شعرها الكيرلي»، وفق ما كتب الأب عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.
وقال عادل: «نفسية ابنتي تدمرت بعد ما خرجت المعلمة من المقابلة الشخصية وقالت مشكلة ابنتك الوحيدة هي إن شكلها مش حلو، وشعرها مش ناعم أمام الطفلة، ما تسبب في أذى نفسي كبير».
وتابع الأب في استغاثته: «كيف يكون تقييم الطلاب في المدارس بناء على الشكل أو غيره من الأشياء الظاهرية، وكيف يتم التنمر على الطفلة بهذا الشكل»، مطالبا المسئولين بالتدخل لحل الأمر.
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