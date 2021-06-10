كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو إثر سقوط "ونش"

ظهرت كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو إثر سقوط رافعة، "ونش" مساء اليوم الخميس، وجار سحب الكثافات المرورية والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المعينة بوجود كثافات مرورية بمدخل مدينة الشيخ زايد.





ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين سقوط رافعة خرسانة "ونش" خاصة بأحد المشروعات الجاري تنفيذها بتلك المنطقة دون خسائر في الأرواح.



ونسقت إدارة المرور مع الأجهزة المعنية لرفع آثار الحادث، وتسيير حركة السيارات والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.