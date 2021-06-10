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الأعلى للثقافة يعلن أسماء الفائزين في مسابقة مسرح يجدد الحياة

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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أعلن  المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أسماء الفائزين في مسابقة "مسرح يجدد حياة" والتي نظمتها لجنة المسرح بالمجلس برئاسة الكاتب والناقد المسرحي ياسر علام، الذى أعلن عن أسماء السادة الفائزين بالمسابقة فى فرعيها أونلاين عبر صفحة المجلس الأعلى للثقافة على الفيسبوك وقناة أمانة المؤتمرات على اليوتيوب وصفحتها على الفيسبوك.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

أولا: فرع (التأليف المسرحي -دورة المبدع عبدالرحمن الشرقاوي احتفالا بمئويته، حيث تقدم فيها 89 مسرحية تم اقصائها لعدد 29 مسرحية.

وفاز فيها بالمركز الأول نص الفئران لا تتضل الحجور للكاتب هانى قدري وتبلغ قيمتها 15000 جنيه.

والمركز الثاني فاز به نص قوس الخيانة للكاتب سليم كوتشا وتبلغ قيمتها 10000 جنيه.

والمركز الثالث فاز به نص الحرقة والملك الضليل للكاتب اشرف رسلان وتبلغ قيمتها 5000 جنيه.

 

أما عن الفائزين بالفرع الثاني  الدراسات النقدية -دورة المفكر الكبير فوزي فهمي فجاءت على النحو التالي:

المركز الأول وفاز به دراسة بعنوان "المسرحة وإجراءات التحويل" للباحثة نهلة صلاح منصور وتبلغ قيمتها 15000 جنيه.

المركز الثاني فازت به دراسة بعنوان: "الساموراى مكبث دراثة نصية ثقافية لمسرحية الدم وزهرة الكرز" للباحثة الشيماء مكرم كامل وتبلغ قيمتها 10000 جنيه.

 والمركز الثالث فازت بها دراسة بعنوان:"  فلسفة ما بعد الحداثة والصراع على الممارسات الإبداعية" للباحثة رانيا سعد زغلول مناصفه مع دراسة " نحو مسرح متجدد" للباحث أحمد مجدي فرج وتبلغ قيمتها 5000 آلاف جنيه.

 

وتأتي المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات التي نظمها المجلس الأعلى للثقافة هذا العام ضمن تنفيذ وزارة الثقافة لخطة التنمية المستدامة وبناء الإنسان فيما يخص دعم واكتشاف ورعاية الموهوبين.

وقد تم الإعلان أونلاين فقط عبر الروابط أدناه في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ كما ينظم المجلس احتفالية في موعد لاحق يتم الإعلان عنه للاحتفال بالفائزين في المسابقة.

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