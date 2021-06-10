محافظة القاهرة: صرف 90 مليون جنيه تعويضات إزالات تعارضات محور مسطرد

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محافظة القاهرة: صرف 90 مليون جنيه تعويضات إزالات تعارضات محور مسطرد
الخميس 10/يونيو/2021 - 10:47 م
إسماعيل منطاوي
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أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار صرف التعويضات للمستحقين في إزالات تعارضات محور مسطرد - عدلي منصور، لافتا إلى صرف ٩٠ مليون جنيه، حتى الآن، ضمن التعويضات الخاصة بإزالة العقارات والإشغالات لتوسعة محور مسطرد - عدلي منصور، بشارع المشروع بالمطرية.
وأكد «صابر»، أنه جار الاستمرار في إزالة التعارضات كذلك في شارع كمال حجاب بنطاق حي السلام، لافتا إلى إزالة ٣٥ عقارا، حتى الآن من إجمالي ١٥٩.
يذكر أن طول محور مسطرد - عدلي منصور يبلغ ١٦ كم، بداية من محطة عدلي منصور بالنزهة، مرورا بالسلام وعين شمس والمطرية وجسر السويس، ويلتقي مع طريق بنها الحر، لخدمة سكان هذه المناطق.
وأكد «صابر»، أنه جار الاستمرار في إزالة التعارضات كذلك في شارع كمال حجاب بنطاق حي السلام، لافتا إلى إزالة ٣٥ عقارا، حتى الآن من إجمالي ١٥٩.
يذكر أن طول محور مسطرد - عدلي منصور يبلغ ١٦ كم، بداية من محطة عدلي منصور بالنزهة، مرورا بالسلام وعين شمس والمطرية وجسر السويس، ويلتقي مع طريق بنها الحر، لخدمة سكان هذه المناطق.
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