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محافظة القاهرة: صرف 90 مليون جنيه تعويضات إزالات تعارضات محور مسطرد

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:47 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، استمرار صرف التعويضات للمستحقين في إزالات تعارضات محور مسطرد - عدلي منصور، لافتا إلى صرف ٩٠ مليون جنيه، حتى الآن، ضمن التعويضات الخاصة بإزالة العقارات والإشغالات لتوسعة محور مسطرد - عدلي منصور، بشارع المشروع بالمطرية. 

وأكد «صابر»، أنه جار الاستمرار في إزالة التعارضات كذلك في شارع كمال حجاب بنطاق حي السلام، لافتا إلى إزالة ٣٥ عقارا، حتى الآن من إجمالي ١٥٩.


 يذكر أن طول محور مسطرد - عدلي منصور يبلغ ١٦ كم، بداية من محطة عدلي منصور بالنزهة، مرورا بالسلام وعين شمس والمطرية وجسر السويس، ويلتقي مع طريق بنها الحر، لخدمة سكان هذه المناطق.

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