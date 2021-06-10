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السبت.. نجوم مسلسل "ولاد ناس" في ضيافة واحد من الناس على "الحياة"

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء السبت المقبل من برنامج "واحد من الناس" يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي نجوم مسلسل "ولاد ناس" الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، والمخرج والمؤلف هاني كمال.

يتناول اللقاء كشف كواليس العمل الذي أشاد به الجميع والذي ناقش بجرأة وفن اخطر القضايا الاجتماعية التي نعاني منها، وكيف تعامل النجوم مع أدوارهم واهم المشاهد التي قدموها، وهل استوحي المسلسل أحداثه من احداث حقيقية ؟ولماذا قرر مؤلفه ان يقوم بإخراجه؟

يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء السبت المقبل علي شاشة الحياة.

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