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نفذوا جرائمهم بـ"عربية ملاكي".. سقوط عصابة سرقة رواد البنوك في الشيخ زايد

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:49 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في تتبع رواد البنوك وسرقتهم، بمدينة الشيخ زايد وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للرائد كريم سمير رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد من أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من قبل مجهولين أمام أحد البنوك الشهيرة، بنطاق القسم.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة وتتبع خط سير هروب الجناة.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث فرقة الشيخ زايد توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي تخصص في تتبع رواد البنوك ومن ثم سرقتهم ومغادرة مسرح الواقعة بواسطة سيارة ملاكي.


عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية برئاسة المقدم إسلام سمير وكيل الفرقة، والرائدان أحمد البدري وحسام عبد المنصف معاوني مباحث القسم، من ضبط مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة وإعادة المبلغ المسروق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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