ننشر حقيقة خلع الفنانة حنان ترك "الحجاب"

حنان ترك .. أثارت ظاهرة "الحجاب" حالة من الجدل بين الفنانين، وبين مؤيد ومعارض، ارتدت بعض الفنانات الحجاب، بينما قررت بعضهن خلعه، أو عدم التفكير في ارتدائه.





حنان ترك





وتعتبر حنان ترك من أكثر الفنانات التي نلن النصيب الأكبر من الجدل، بشأن حجابها، حيث أكدت في عديد من المرات على رغبته الشديدة في عدم خلعه.





صورة حنان ترك





وأثارت النجمة منة شلبي الجدل والشكوك حول حجاب حنان ترك بعدما نشرت صورة دون حجاب تجمعها بترك، على حسابها الرسمي عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر".





حقيقة خلع حنان ترك الحجاب





ولاقت صورة منة شلبي التي تجمعها بالنجمة حنان ترك سيلاً من التعليقات التي تحمل شكوكا بشأن خلعها "الحجاب"، حيث ظهرت بدونه وهي المرة الأولى منذ إعلانها ارتدائه.





حنان ترك تثير الجدل





وتفاوتت ردود الأفعال حول الصورة التي تجمع حنان ترك والنجمة منة شلبي والتي علقت عليها قائلة "وحشتيني أوي ودائما في القلب يا حب".





رد حنان ترك على صورتها





بينما ردت حنان ترك على صورة منة قائلةً: "حبيبتي يا منجو.. وحشتيني ربنا يباركلك في ماما، وفي صحتها، ويسعد قلبك يارب"، لتعلق منة شلبي للفنانة حنان ترك قائلة "وميحرمنيش من أنقى وأجدع وأنظف صاحبة وأخت ويباركلك في عمر ولادك وجوزك ويديكي الصحة ويديمك نعمة".





حنان ترك والحجاب





وأشارت عدة مصادر مقربة من الفنانة حنان ترك إلى أنها لاتزال تعتز بحجابها ولم تخلعه، وهو ما ينفي التوقعات التي انهالت على صورتها مع منة شلبي.





اعتزال حنان ترك التمثيل





واعتزلت الفنانة حنان ترك الفن رسميا في أغسطس عام 2012، وأصدرت بياناً قالت فيه: "قررت بفضل الله اعتزال التمثيل، ففي اللحظة دي هي الخطوة اللي كنت أتمناها.. ومسلسل "أخت تريز" هو الأخير في مسيرتي".



