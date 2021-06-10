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لمدة 10 أيام.. غلق جزئي لطريق المريوطية لرفع كفاءة الكهرباء

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تنوه محافظة الجيزة، عن قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتنفيذ أعمال رفع كفاءة كابلات الجهد المتوسط بمحيط منطقة العروبة والمريوطية والإخلاص وترسا، تحديداً بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعى الإخلاص والعروبة بالإتجاهين.

مما يضطر الإدارة العامة للمرور بالجيزة لإجراء غلق جزئى بطريق المريوطية وتقاطعه مع شارعي الإخلاص والعروبة بالإتجاهين لمدة 10 أيام تبدأ الجمعة الموافق 11/6/2021 وتنتهى الأحد 20/6/2021، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى 5 صباحاً فقط دون تعطيل لحركة المرور.


ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مسؤلى الإدارة العامة للمرور وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بإتخاذ مايلزم نحو تسيير حركة المرور وضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط مناطق الأعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.


وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من المارة وقائدى المركبات بإتباع تعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمنع التكدسات.

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