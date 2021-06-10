شباب أسيوط يرقصون على أنغام الربابة بمسرح الجنوب

على أنغام الربابة تفاعل أهالي مركز شباب التمساحية بأسيوط مع العرض الذي قدمته فرقة الرقابة التابعة لقصر ثقافة القوصية، والعروض مستوحاة من السيرة الشعبية والتراث الصعيدى، وجاء ذلك ضمن فعاليات المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى والمقامة حاليا بمحافظة أسيوط فى الفترة من 7 : 11 يونيو الحالى والتى تقام برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة، مؤسسة مصر الخير، جامعة اسيوط، مؤسسة حراء للمقاولات والتوريدات، جمعية الواى، مؤسسة الهدف للدعاية.

هذا بالاضافة الى تقديم عروض الاراجوز والتى يقدمها فريق صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحى عبد الوهاب حيث يقدم الفنانين مصطفى الصباغ وصبرى سعد عروض وحكايات الاراجوز التى تتناول التراث والحكايات الشعبية المصرية .