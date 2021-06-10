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مصر العليا للكهرباء: 2.7 مليار جنيه إجمالي ما تم إنفاقه على محافظة سوهاج

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس سامي أبو وردة، العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إن محافظة سوهاج تقع في نطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، لافتَا إلى أن تعداد سكان سوهاج يقدر بـ 6 مليون مواطن، و1.5 مليون مشترك في الحصول على التيار الكهربائي.

وتابع "أبو وردة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج "المال والناس"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن ما تم ضخه في نطاق التوزيع الكهربائي في محافظة سوهاج فقط يقدر بـ2.7 مليار جنيه في أربع سنوات فقط، وهذا ادى لتحسن التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعادل أضعاف ما تم أنفاق على المحافظة في تطوير الكهرباء في سنهوات كثيرة.

ولفت إلى أن ما يحدث في مجال الكهرباء في محافظات الصعيد لم يحدث طيلة العقود الماضية، مما أدى لاستقرار في التغذية، وحدوث فائض في الكهرباء، معقبًا: "ما عندناش مشكلة إطلاقًا في تلبية الطاقة لأي مستثمر".

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