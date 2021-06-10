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تعرف على موعد مباراة كرواتيا الأولى في كأس أمم أوروبا

الخميس 10/يونيو/2021 - 10:58 م
منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا
أحمد عبد الحفيظ
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يلتقي منتخب إنجلترا مع منافسه كرواتيا، يوم الأحد 13 يونيو في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وحدد الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لتقديم القوائم الخاصة بالفرق، وسيكون في الأول من شهر يونيو، وقرر الاتحاد الأوروبي السماح للفرق بضم 26 لاعبًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن منتخب البرتغال هو بطل النسخة الماضية في فرنسا خلال عام 2016، وذلك على حساب منتخب فرنسا بعد الفوز عليه بنتيجة هدف دون رد في المباراة النهائية

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