عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي





تلقى نادي الزمالك صدمة قوية بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي.





وأعلن فرجاني ساسي رحيله عن نادي الزمالك، حيث وجه رسالة خاصة إلى جماهير القلعة البيضاء، ولم يكشف عن وجهته المقبلة.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، أن مسئولو الفريق السماوي أبلغوا دونجا رفضهم رحيله لنادي الزمالك مع مطلع الموسم الجديد.





وتابع المصدر، أنه في حالة رحيل نبيل دونجا، خلال الفترة المقبلة، سيكون إلى أي من الدوريات الأوروبية.



