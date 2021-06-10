Advertisements

صدمة في تونس.. رجل عار يتعرض للضرب على أيدي الشرطة

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أثار فيديو نشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الإجتماعي في تونس، يتضمن مشاهد لرجل عار يتعرض للضرب والسحل على أيدي افراد الشرطة، انتقادات واسعة وصدمة في وسائل الإعلام المحلية.

وتداولت عدة صفحات مقاطع الفيديو للحادثة التي وقعت في منطقة سيدي حسين وهو حي شعبي قريب من وسط العاصمة، حيث يحيط رجال شرطة بالرجل الممدد على الأرض من دون لباس وهم بصدد ضربه قبل أن يقتادوه الى سيارة أمنية ومن ثم غادروا المكان.

والتقط عدد من المارة الشهود الصور خفية من بعيد قبل أن تجد لاحقا طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

واطلع مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على محتوى الفيديو.

وهذه أحدث أعمال عنف تكون الشرطة طرفا فيها، ما أثار احتجاجات وانتقادات لاذعة ضد وزارة الداخلية بعد سلسلة من الانتهاكات المشابهة.

وتأتي هذه الحادثة بعد أشهر قليلة من وفاة الشاب عبد السلام الزيان المصاب بداء السكري في مركز للإيقاف في مارس الماضي بصفاقس بعد تأخره في تناول جرعات الأنسولين. وتم اتهام الشرطة بالإهمال والتقصير فيما حصل.

وقبلها فقد الشاب أحمد قم خصيته بسبب العنف المبرح على أيدي الشرطة في مركز الايقاف في المنستير أثناء الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت عدة مدن تونسية في يناير الماضي.

وفي حين زعمت وزارة الداخلية في روايتها عبر بيان نشرته الإدارة العامة للأمن الوطني، أن الرجل في مقطع الفيديو المتداول تعمد التجرد من ثيابه وهو في حالة سكر وهيجان، فإن منصة "تونس تتحري" المتخصصة في تعقب الأخبار الزائفة تحت إشراف نقابة الصحافيين رفضت هذه الرواية.

وأوضحت المنصة أنه بعد متابعة مقاطع الفيديو والتقصي فيها تبين أن ادعاء الداخلية زائف ومجانب للصواب وأن رجال الأمن هم من قاموا بنزع سروال المواطن.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الداخلية.

وتندد منظمات حقوقية من بينها الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب ورابطة حقوق الإنسان بوجود انتهاكات واسعة النطاق في مراكز الإيقاف في تونس من بينها الضرب والتعذيب والتحرش الجنسي على الرغم من مرور عقد على الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال البرلمان في تعليقه على ضرب الرجل العاري في بيان له إن "الصور مروعة وشنيعة وغريبة على ثقافة المجتمع التونسي"، وطالب بتوفير الحماية الجسدية والقانونية للرجل وفتح تحقيق جدي ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رجل عاري تونس الشرطه

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد فعل للمدرسة.. التفاصيل الكاملة لواقعة "طفلة الكيرلي"

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 3 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ أقل من ساعة

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة

حقيقة عودة "الهداف" إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

شاهد.. "رجل عاري" يعتلي جناح طائرة بمطارأمريكي ويطرق النوافذ

شاهد.. اللقطات الأولى لعملية طعن شرطيين في ملبورن

أول تعليق من الشرطي الفرنسي المتهم بضرب متظاهر من السترات الصفراء

الهند.. قتل شاب مسلم بعد إجباره على أداء ترانيم هندوسية

أتراك يعتدون على سياح من العراق بمدينة طرابزون التركية

إندونيسيا ترسل المزيد من القوات لقمع اضطرابات بابوا الجديدة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا