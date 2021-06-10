جامعة القاهرة: عملنا على تطوير الخطاب الديني وتخلصنا من عناصر الإرهابية (فيديو)

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة أنشأت مركز الثقافة والتنوير، وأنشأت وثيقة التنوير ومن أهم تطبيقتها عمل مقرر التفكير النقدي في إطار عملية حماية عقل الجامعة.

وأضاف "الخشت"، خلال لقاء ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنهم شكلوا مجموعة من الأساتذة لتدريس وتطبيق مقرر التفكير النقدي.





وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نظمت ندوات ومواسم ثقافية لتطبيق وثيقة التنوير، حيث استضافت كبار المثقفين والكتاب من مختلف التيارات وعملت أكبر عمليات توزيع للمطبوعا ت العقلانية النقدية في كافة التخصصات، وطرحت مشروع "خذ كتابًا وضع كتابًا" للتشجيع على القراءة.



