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جامعة القاهرة: عملنا على تطوير الخطاب الديني وتخلصنا من عناصر الإرهابية (فيديو)

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:59 م
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنّ الجامعة أنشأت مركز الثقافة والتنوير، وأنشأت وثيقة التنوير ومن أهم تطبيقتها عمل مقرر التفكير النقدي في إطار عملية حماية عقل الجامعة.

وأضاف "الخشت"، خلال لقاء ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنهم شكلوا مجموعة من الأساتذة لتدريس وتطبيق مقرر التفكير النقدي.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة نظمت ندوات ومواسم ثقافية لتطبيق وثيقة التنوير، حيث استضافت كبار المثقفين والكتاب من مختلف التيارات وعملت أكبر عمليات توزيع للمطبوعات العقلانية النقدية في كافة التخصصات، وطرحت مشروع "خذ كتابًا وضع كتابًا" للتشجيع على القراءة.

وأوضح أن مشروع تجديد الخطاب الديني عملت عليه جامعة القاهرة، وتخلصت من فلول الجماعة الإرهابية تماما.

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