الويك إند.. فوازير جديدة لـ إيناس ثروت على راديو نغم FM

قدمت المذيعة إيناس ثروت، اليوم، حلقة عن الويك إند بمحطة راديو نغم FM 105.3.

وتحدثت خلال الحلقة عن درجات الحرارة العالية وموجة الحر التى تضرب البلاد فى هذه الأيام، كما قدمت بعض الفوازير للمستمعين الفزورة الأولى كم عدد أسماء المطربين الذى يبدأ أسمهم باسم محمد وجاوب المستمعين من خلال بعض المداخلات التليفونية والإجابة "محمد قنديل، محمد عبدالمطلب، محمد الكحلاوى، محمد فؤاد، محمد منير، محمد نور، محمد محى، محمد حماقى، محمد رحيم، محمد عدويه، محمد ثروت".

وطرحت الفزورة الثانيه بحب بكل معانى الهوا وأنا قلبى عليك ملهوف وكانت إجابات المستمعين هي مقطع أغنيه "بحبك باستمرار" للمطرب علاء عبدالخالق والمطربة أميرة.