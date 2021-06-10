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مجلس الأمن والدفاع السوداني يبحث التنسيق مع مصر بشأن سد النهضة

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:04 م
بوابة الفجر
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ترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني، بالقصر الجمهوري بالخرطوم مساء اليوم، اجتماع مجلس الأمن والدفاع؛ لمناقشة عدة قضايا على رأسها موقف مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا والتنسيق بين السودان ومصر فيما يتعلق بهذا الملف.

 

وقال وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي عز الدين الشيخ في بيان مساء اليوم، إن مجلس الأمن والدفاع ناقش عدداً من القضايا شملت الآثار المترتبة على زيادة أسعار الوقود، ونقص الإمداد المائي والكهربائي، كما استمع لتنوير حول الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان، وولاية جنوب دارفور، إضافة إلى تعديات إثيوبيا على الحدود السودانية الشرقية، لافتاً إلى أن الاجتماع أصدر عدداً من الموجهات والترتيبات لمعالجة تلك القضايا. 

 

وأوضح  وزير الداخلية أن المجلس اتخذ العديد من التدابير والموجهات التي من شأنها امتصاص آثار زيادة أسعار الوقود، كما أصدر عددا من القرارات لتعزيز الوجود الأمني في منطقة الفشقة الصغري والفشقة الكبري، منوها إلى أن المجلس عبر عن اشادته وتقديره للجهود التي بذلتها القوات المسلحة على الحدود الشرقية.

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