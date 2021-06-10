انتهاء سادس أيام امتحانات كلية آثار القاهرة بهدوء وسط إجراءات احترازية

انتهت اليوم امتحانات اليوم السادس للفصل الدراسي في كلية الآثار جامعة القاهرة والتي انتظمت خلال أيامها الخمس الماضية بطريقة البابل شيت لجميع امتحانات الكلية.



وصرح عميد الكلية الأستاذ الدكتور أحمد رجب، أن طلاب الفرقة الأولى بكالوريوس بكلية الآثار جامعة القاهرة قد أدوا الامتحان في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعه العاشره والنصف صباحًا.



فيما أدى طلاب الفرقة الثالثة بكالوريوس جميع الاقسام والبرامج الخاصة الامتحان في الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعه الثانية عشرة والنصف ظهرا.



وأدى طلاب الدراسات العليا دبلومات وماجستير ودكتوراه الامتحان في الفترة الثالثة من الساعة الواحدة ظهرا الي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.



وتم مراعاة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والدخول إلى مبنى الامتحان والقاعات من خلال بوابة التعقيم ووجود المطهرات وأدوات التعقيم ووجود طاقم طبي مستديم وقياس حرارة الطلاب والتشديد علي ارتداء الكمامة لجميع الحضور من طلاب ومراقبين بمتابعة دقيقة علي مدار الفترات الامتحانية الثلاث من لجنة الطوارئ بالكلية.



وتأتي لجنة المتابعة برئاسة الأستاذ الدكتور احمد رجب عميد الكلية وعضوية آلسادة الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية ورؤساء الكنترولات المعنية وتمت امتحانات البوم الثالث في هدوء تام دون تسجيل أي حالات مرضية أو إصابات كورونا أو أي تعكير لصفوف الامتحانات كما تم في نهاية اليوم تصحيح الامتحانات بوحدة البابل شيت بالكلية.