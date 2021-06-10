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ليلة سقوط عصابة سرقة خطوط أنابيب البترول بالقاهرة.. وخطف أحد الجناه كشف المستور

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في إسقاط أخطر تشكيل عصابي لسرقة خطوط أنابيب البترول.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة إحتجاز "أحد الأشخاص" داخل شقة - كائنة بأحد العقارات بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث القسم، وأمكن ضبط (سائق– مقيم بمحل البلاغ، عاطل، سائق - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وبصحبتهم (حداد "المختطف" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) مكبل اليدين من الخلف ومكمم.


بسؤال المتهمين أقر الأول بأنه نظرًا لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه "المختطف" بسبب سابقة قيام الأخير بالإستعانة به لإستئجار إحدى السيارات الملاكى، وإستخدامها في تأمين نقل "مواد بترولية مستولى عليها" من المنطقة الجبلية المتآخمة لطريق (القاهرة بنى سويف)، وإنقلابه بالسيارة المشار إليها بإحدى الترع، مما نتج عنه تلفيات بالطريق العام ورفض المجنى عليه سداد مبلغ مالى "قيمة إصلاح السيارة" ما أثار حفيظته، وبتاريخ الواقعة وأثناء تواجده صحبة باقي المتهمين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء شاهد إحدى السيارات النقل "فنطاس" ملك المجني عليه "المُستخدمة في تهريب المواد البترولية"، إختمر في ذهنه فكرة إستيقافها وإحتجازها لإجبار المجني عليه على سداد قيمة الإصلاح المُستحقة، وعليه فقد قام وباقي المتهمين بإستيقاف السيارة وصرف قائدها وإستدراج المجني عليه، وإصطحابه للشقة ملكه "محل البلاغ" بإستخدام سيارة ملكه "مطموسة الشاسيه والموتور"، وإحتجازه على النحو المُشار إليه.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وتم بإرشادهم ضبط السيارة ملك المجنى عليه "نصف نقل - بدون لوحات معدنية" مزودة بفنطاس (مطموسة الشاسيه والموتور - فارغة الحمولة).

بمواجهة المجني عليه إعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة المواد البترولية عن طريق تركيب محابس " كبسولات" بخطوط المواد البترولية المارة بعدد من المناطق الجبلية المتآخمة، بغرض إستخدامها فى الإستيلاء على المواد البترولية وخاصةً " السولار" بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لعملائه من مالكي مستودعات تخزين البترول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. كما أضاف بقيامه بشراء سيارات نقل من متحصلات وقائع السرقات لإستخدامها فى تهريب المواد البترولية، وكذا شراء سيارات ملاكى لإستخدامها في تأمين سيارات التهريب، وقيامه بإخفاء معالمهم الجوهرية من خلال طمس رقمي الشاسيه والموتور للحيلولة دون ضبطهم والإستدلال عليهم.


هذا وقد تم إستهداف باقى أفراد التشكيل بعدة مأموريات بأماكن ترددهم وعدد (8 مخازن وجراجين) خاصة بهم، حيث أسفرت الجهود عن ضبط ( 20 ) متهم من أفراد التشكيل، ( 27 ) سيارة نقل مجهزة بفنطاس لنقل المواد البترولية المستولى عليها، وسيارة نقل آخرى بدون، ( 2 ) سيارة ملاكي، ( 6 فنطاس، 13 تنك ) لتخزين المواد البترولية المستولى عليها، 3 قطع أسلحة نارية عبارة عن ( بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة )، كمية من المواد البترولية بلغ إجماليها أكثر من60 ألف لتر "سولار").


تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تحديد وضبط باقي المتهمين.

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