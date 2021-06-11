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الخشت: جميع غرف المدينة الجامعية متصلة بالأقمار الصناعية (فيديو)

الجمعة 11/يونيو/2021 - 07:17 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قدم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة كشف حساب خلال السنوات الثلاثة الماضية.

وأضاف الخشت خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تطوير مناهج جامعة القاهرة من خلال تغيير المحتوي التعليمي وإقامة دورات تدريبية حتى تتواكب مع أحداث المواصفات العالمية.

وتابع الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة أنه تم تطوير 1326 لائحة على مستوى الجامعة القاهرة، مع تنفيذ 328 برنامج جديد بمواصفات دولية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن جميع غرف المدينة الجامعية متصلة بالأقمار الصناعية، مع تطوير 80% من المدن الجامعية على المستوى الإنشائي والهندسي.

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