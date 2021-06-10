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بعد رعاية فيلمه الجديد.. تركي آل الشيخ لتامر حسني: أنت نجم كبير وناجح.. والأخير يرد

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» برومو لفيلم «مش أنا »، للنجم تامر حسني وعلق عليه قائلاً :«فيلم النجم تامر حسني الجديد برعاية هيئة الترفيه وتصور بين الرياض ومصر».

 

ليوجه إليه  تامر حسني، رسالة شكر  قائلاً :"كل الشرف لرعاية معاليكم لفترة التصوير بالمملكة السعودية لفيلمي الجديد مش أنا ..فعلاً اهل كرم ودا مش جديد عليكم" .

 

واستكمل :"شكراً معالي المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، وشكراً جميع أفراد الهيئة والشعب السعودي الحبيب الغالي على حسن الاستضافة". ليرد عليه تركي آل الشيخ :" إنت نجم كبير وناجح".

 

جدير بالذكر أن الفيلم قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة كل من ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق، ومن إنتاج حسام حسني وسينيرچي وسكاي ليميت أحمد دسوقي .

بعد رعاية فيلمه الجديد.. تركي آل الشيخ لتامر حسني: أنت نجم كبير وناجح.. والأخير يرد
بعد رعاية فيلمه الجديد.. تركي آل الشيخ لتامر حسني: أنت نجم كبير وناجح.. والأخير يرد
بعد رعاية فيلمه الجديد.. تركي آل الشيخ لتامر حسني: أنت نجم كبير وناجح.. والأخير يرد
بعد رعاية فيلمه الجديد.. تركي آل الشيخ لتامر حسني: أنت نجم كبير وناجح.. والأخير يرد

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