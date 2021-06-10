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ارتفاع في أسعار الذهب بعد إعلان بيانات التضخم

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:37 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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ارتفعت أسعار الذهب الخميس 10 يونيو بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين زادت بأكثر من المتوقع في الشهر الماضي، لكنها أدت لانحسار المخاوف حيال تقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي دعمه النقدي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1893.75 دولار للأونصة، وذلك بعد أن بلغت في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياتها منذ الرابع من يونيو عند 1869.46 دولار.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1896.40 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات مزيدا من الارتفاع في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في مايو، إذ أدى استمرار التعافي الاقتصادي من الجائحة إلى زيادة الطلب المحلي.

كما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 15 شهرا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.6% إلى 2762.56 دولار، فيما هبط البلاتين 0.4% إلى 1145.23 دولار.

وتقدمت الفضة 0.5% إلى 27.88 دولار للأونصة.

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