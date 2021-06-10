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أسعار النفط تبلغ ذروة عامين بدعم تحسن توقعات الطلب

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:53 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين في تعاملات متقلبة الخميس 10 يونيو، وسط تفاؤل حيال طلب اقتصادي قوي بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأميركية الجديدة إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من فيروس كورونا بالبلاد العام الماضي.

وشهدت السوق تراجعا لفترة وجيزة بعد أن أشارت تقارير إعلامية إلى أن الولايات المتحدة رفعت العقوبات عن مسؤولين بقطاع النفط الإيراني.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في وقت لاحق إنها رفعت العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين إيرانيين سابقين وشركتين كانتا ضالعتين في السابق في تجارة المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن الإجراء "روتيني" ولا يتعلق بالمحادثات مع إيران بشأن إحياء اتفاق 2015 الرامي لكبح تطويرها أسلحة نووية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا بما يعادل 0.4%، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.5%، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.

وهذا أعلى مستوى عند الإغلاق لبرنت منذ مايو 2019 ولغرب تكساس الوسيط منذ أكتوبر 2018.

وانخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في قرابة 15 شهرا، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بقوة في مايو، إذ واصل الاقتصاد التحرر من تأثيرات الجائحة.

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