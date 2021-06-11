مفيد فوزي عن الكوميديا في رمضان 2021: "لم أضحك على الإطلاق"





وأضاف: "تحية للنجم الكبير عادل إمام الذي يرى الآن كل شيء وهو صامت، ده كان بالنظرة بيضحك، في المسرح لما كان بيبان من ورا الزجاج كانت الناس بتضحك، فين أيام سهير البابلي، فؤاد المهندس، جميع النجوم في رمضان الذي ودعناه منذ قليل كلهم طلعوا في إعلانات ولكن أنا مضحكتش على الإطلاق".

أكد الإعلامي مفيد فوزي، أنه لم يضحك خلال شهر رمضان الماضي على أيًا من الأعمال الكوميدية التي تم عرضها، قائلًا: "في رمضان لم أضحك وبحس أنها زغزغة".وقال "فوزي" في حواره ببرنامج "حديث العرب من مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية اليوم الخميس: "محدش في الجيل الجديد بيضحكني وأقسم بالله ما أنا عارف أسمائهم وإنما قالولي فلان وكلمت حنان بنتي سألتها مين اللي على الشاشة قالتلي فلان مش عايز اقول اسمي، قولتلها بيحاول يزغزغ إنما مش بيضحك".