جامعة الدول العربية: دفعنا ثمن خطأ حسابات ليبيا 2011



قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العريبة، إن مجلس الأمن شجع التدخل الأجنبي على الأراضي الليبية.



وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال لقاء خاص مع برنامج "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجامعة العربية دفعت ثمن خطأ حسابات ليبيا 2011.



وأكد أنه لا يمكن للعرب إقامة بديل للجامعة العربية، مشيرًا إلى أن حدث خطأ جسيم في حسابات الجامعة العربية في ليبيا عام 2011، لافتًا إلى أن المشير طنطاوي رفض تدخل الناتو في ليبيا عام 2011.

