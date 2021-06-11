عيسى: صلاح الدين الأيوبي منع صلاة الجمعة في الأزهر وأقامها في مسجد واحد

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن دخول صلاح الدين الأيوبي مصر بدأ معه التحول المذهبي في مصر، وألغى المذهب الشيعي ودرّس المذاهب السنية فقط، وأمر بإقامة صلاة الجمعة في مسجد واحد، قائلا: "صلاح الدين قفل الأزهر ومصلناش فيه الجمعة وصلى بمسجد الحاكم بأمر الله"، كما أنه عزل كل القضاة الشيعة وخصص القاضي من المذهب الشافعي الأشعري.





وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المواطن المصري إلى الآن لا يعرف مذهبية، حيث إنه عاش لـ40 عام تحت غزو سلفي ووهابي وجند قلوب وعقول المصريين، موضحا ان لنا 4 مذاهب ومدارس دينية، والسلفيين قدموا السلفية على أنها مذهب أهل السنة، مضيفًا: "المذهب السلفي مش بتعنا بيودي للإرهاب".



