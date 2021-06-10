بالصور.. حماقي يشعل ثان سهراته الصيفية بـ"يا نسيم حبيبي نسم" بعد تصدرها السوشيال ميديا

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، ثان سهراته الصيفية بالقاهرة الجديدة، وسط تفاعل جماهيري ضخم بكبري قاعات أحد الفنادق الكبرى.

صعد "حماقي" على خشبة المسرح بجوار فرقته الموسيقية مرددًا لأغنية "نفسي أبقي جنبه" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب، بعدها حرص حماقي على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال مرددا: "انتم كمان وحشتوني جدا" بعدها انطلق ليقدم المزيد من باقة من أبرز أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "قدام الناس" ، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي" ،"ليه بيلموني ليه" ،"من البداية" ،"يا ستار" ،" كان وكان" ، "واحدة واحدة" .. وغيرها.

واختتم الحفل بأغنية "قادرين نعملها" ليغادر بعده الى مطار القاهرة متجها لإحدى الدول العربية لعقد اجتماعات وزيارات خاصة بخطة عمله الفترة القادمة.

خلال الحفل فوجئ حماقي بطلب الجمهور لأغنية "يا نسيم حبيبي نسم" من ألبومه القادم والتي قدم مقطع منها في حفله الأخير الذي اقيم بنفس المكان منذ يومين وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ليعيد تقديمها للمرة الثانية وسط المزيد من أجواء البهجة والإثارة.

" يا نسيم حبيبي نسم" كلمات ولحن عزيز الشافعي، وأكد حماقي علي اقتراب إطلاق الألبوم الجديد خلال شهر يوليو القادم.

وتميز الحفل بأجواء الفخامة والرقي واختتم الحفل بكلمة شكر لصديقه المنتج وليد منصور "تالنت دبليو ام" لتنظيم الحفل بمواصفات مبهرة من حيث إضاءة طارق صبري وتصميم مسرح احمد الحامصي وصوت احمد عبدالقادر و عماد نبيل.