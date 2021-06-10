الكشف عن بديل بلجيريني في منتخب إيطاليا

تقرر استبعاد لورينزو بلجيريني لاعب وسط روما، من قائمة المنتخب الإيطالي في كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي تنطلق بمواجهة تجمع إيطاليا بتركيا غدا الجمعة.





وكتب بيليجريني عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم "لسوء الحظ الإصابة في الفخذ جعلت من المستحيل بالنسبة لي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية وأشعر بمرارة شديدية في هذه اللحظة".





وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلجريني ( 24 عاما) تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق.





وكان بلجريني جزء من المجموعة التي سافرت إلى روما قادمة من معسكر الفريق في مدينة فلورنسا، لكن وكالة (أنسا) للأنباء أكدت خروجه من قائمة الفريق.





وكان المنتخب الإيطالي قد طلب من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) استبدال بلجريني بلاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي، وفي الوقت الحالي ظهر أسم اللاعب الجديد في القائمة الرسمية للفريق التي وضعها (يويفا).





وانضم كاستروفيلي بالفعل للفريق الإيطالي المتواجد حاليا في العاصمة روما.





وتضم المجموعة الأولى أيضا كل من سويسرا وويلز، والذين يتواجهان يوم السبت في باكو عاصمة أذربيجان.





ويأمل روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، في أن تساهم البطولة في إعادة إحياء عالم دمره فيروس كورونا.





وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: "بعد كل ما حدث لقد حان الوقت الأن لإعادة الابتسامة إلى الوجوه مجددا، نريد للناس أن يستمتعوا ".





وأضاف: "من المحزن أننا لن نحظى بمدرجات مليئة بالجماهير، لكن لدينا 16 ألف مشجع، حتى لو كان الكثير منهم من الجمهور التركي، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".





ويستهدف مانشيني التواجد في البطولة لأطول وقت ممكن، لكنه لم يبد استهانة بالمنتخب التركي.





وقال مانشيني: "المباراة الافتتاحية دائما تكون الأصعب، لكننا بحاجة إلى التركيز في المهمة التي في أيدينا وأن نمتع أنفسنا".





وأضاف: "لدينا أقصى درجات الاحترام للمنتخب التركي لأنه فريق صاحب إمكانيات عالية ولاعبين على مستوى كبير، أنا واثق من أننا سنصل إلى لندن (حيث تقام الأدوار قبل النهائي والنهائي).



