Advertisements

الكشف عن بديل بلجيريني في منتخب إيطاليا

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
تقرر استبعاد لورينزو بلجيريني لاعب وسط روما، من قائمة المنتخب الإيطالي في كأس الأمم الأوروبية 2020، والتي تنطلق بمواجهة تجمع إيطاليا بتركيا غدا الجمعة.

وكتب بيليجريني عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم "لسوء الحظ الإصابة في الفخذ جعلت من المستحيل بالنسبة لي المشاركة في كأس الأمم الأوروبية وأشعر بمرارة شديدية في هذه اللحظة".

وذكر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن بلجريني ( 24 عاما) تعرض للإصابة خلال تدريبات الفريق.

وكان بلجريني جزء من المجموعة التي سافرت إلى روما قادمة من معسكر الفريق في مدينة فلورنسا، لكن وكالة (أنسا) للأنباء أكدت خروجه من قائمة الفريق.

وكان المنتخب الإيطالي قد طلب من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) استبدال بلجريني بلاعب فيورنتينا جايتانو كاستروفيلي، وفي الوقت الحالي ظهر أسم اللاعب الجديد في القائمة الرسمية للفريق التي وضعها (يويفا).

وانضم كاستروفيلي بالفعل للفريق الإيطالي المتواجد حاليا في العاصمة روما.

وتضم المجموعة الأولى أيضا كل من سويسرا وويلز، والذين يتواجهان يوم السبت في باكو عاصمة أذربيجان.

ويأمل روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الإيطالي، في أن تساهم البطولة في إعادة إحياء عالم دمره فيروس كورونا.

وقال مانشيني في مؤتمر صحفي: "بعد كل ما حدث لقد حان الوقت الأن لإعادة الابتسامة إلى الوجوه مجددا، نريد للناس أن يستمتعوا ".

وأضاف: "من المحزن أننا لن نحظى بمدرجات مليئة بالجماهير، لكن لدينا 16 ألف مشجع، حتى لو كان الكثير منهم من الجمهور التركي، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح".

ويستهدف مانشيني التواجد في البطولة لأطول وقت ممكن، لكنه لم يبد استهانة بالمنتخب التركي.

وقال مانشيني: "المباراة الافتتاحية دائما تكون الأصعب، لكننا بحاجة إلى التركيز في المهمة التي في أيدينا وأن نمتع أنفسنا".

وأضاف: "لدينا أقصى درجات الاحترام للمنتخب التركي لأنه فريق صاحب إمكانيات عالية ولاعبين على مستوى كبير، أنا واثق من أننا سنصل إلى لندن (حيث تقام الأدوار قبل النهائي والنهائي).

أخبار تهمك

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ نصف ساعة

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ ساعة و نصف

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 10 ساعة

أول رد فعل للمدرسة.. التفاصيل الكاملة لواقعة "طفلة الكيرلي"

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة عودة "الهداف" إلى الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 7 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا