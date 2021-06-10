Advertisements

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

الخميس 10/يونيو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم السادس عشر من شهر يونيو الجاري مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي الترجي الرياضي التونسي على ملعب إستاد رادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء على التشكيلة التي سيخوض بها تلك المواجهة، والتي تتكون من:

في حراسة المرمى : محمد الشناوي
في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام (ربيعة)، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول
وفي خط الوسط : أليو ديانج ، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة (ناهر ماهر)، حسين الشحات
وفي الهجوم: محمد شريف

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني شهر يونيو الجارى الترجي الأهلي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ ساعتين و 43 دقيقة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ ساعتين و 19 دقيقة

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي في حوار ناري مع شوبير

منذ ثلث ساعة

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ أقل من ساعتين

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 4 ساعات

رونالدو يوجه رسالة نارية قبل انطلاق اليورو

منذ أقل من ساعة

فرص للأمطار وشديد الحرارة.. بيان من الأرصاد حول طقس الجمعة

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الكاف يصدم الأهلي لصالح الترجي

موسيماني يتلقى مفاجأة سارة في الأهلي قبل موقعة الترجي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

موسيماني يُحدد تشكيل الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا