تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يوم السادس عشر من شهر يونيو الجاري مواجهة من العيار الثقيل تلك التي تجمعه بفريق نادي الترجي الرياضي التونسي على ملعب إستاد رادس لحساب مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء على التشكيلة التي سيخوض بها تلك المواجهة، والتي تتكون من:





في حراسة المرمى : محمد الشناوي

في خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام (ربيعة)، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول

وفي خط الوسط : أليو ديانج ، عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة (ناهر ماهر)، حسين الشحات

وفي الهجوم: محمد شريف



