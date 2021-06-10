مفاجأة تقرب مصطفى محمد من المشاركة في الأوليمبياد

سجل مصطفى محمد ثنائية منتخب مصر الأوليمبي ليقوده لانتصار ودي على جنوب إفريقيا مساء اليوم الخميس.





ويستعد منتخب مصر لخوض دورة الألعاب الأوليمبية التي تنطلق في الثاني والعشرين من يوليو المقبل وتستمر حتى السابع من أغسطس.





وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم: "بالنسبة لموضوع مصطفي محمد مع المنتخب الأوليمبي و رفض اداره نادي جالطا سراي لانضمامه الي الاولمبياد".





وأضاف: "الكلام كله ممكن يتغير بعد يوم ١٩ يونيو بسبب وجود انتخابات في النادي و بعدها ممكن فاتح تريم نفسه ميكملش و ساعتها ممكن الموضوع يكون اسهل، دي معلومه مش توقع".



