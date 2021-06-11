خبير: دخول الحكومة في الاقتصاد نجاح وغير طارد للمستثمرين

قال الدكتور زياد بهاء الدين، الاقتصادي الكبير ووزير التعاون الدولي الأسبق، إنه لا يوجد استثمار أجنبي طويل الأمد في ظل عدم وجود مناخ استثماري محلي أو أفراد في الاستثمار المحلي، حيث إن كلا الاستثمارين مهمين لبعض، منوهًا الى أن بناء المدن والمعمار والطرق والكباري استثمار عام تقوم به الدولة من موازنات الدولة وموازنات خاصة.





وأضاف "بهاء الدين"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطاقة الانتاجية للبلد كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات تعني جانب هام للاستثمار، كما أنه لابد أن نفكر في اسباب تراجع الاستثمار الخاص، حيث إن هناك تناقض خاص ما بين الاستثمار الخاص والتنمية والعدالة الاجتماعية، إذ إن دخل الدولة سيزيد من العدالة الاجتماعية ولابد من وجود توافق بين الاستثمار والعدالة.



