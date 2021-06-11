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خبير: دخول الحكومة في الاقتصاد نجاح وغير طارد للمستثمرين
الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:00 ص
أمنية فوزي
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قال الدكتور زياد بهاء الدين، الاقتصادي الكبير ووزير التعاون الدولي الأسبق، إنه لا يوجد استثمار أجنبي طويل الأمد في ظل عدم وجود مناخ استثماري محلي أو أفراد في الاستثمار المحلي، حيث إن كلا الاستثمارين مهمين لبعض، منوهًا الى أن بناء المدن والمعمار والطرق والكباري استثمار عام تقوم به الدولة من موازنات الدولة وموازنات خاصة.
وأضاف "بهاء الدين"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطاقة الانتاجية للبلد كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات تعني جانب هام للاستثمار، كما أنه لابد أن نفكر في اسباب تراجع الاستثمار الخاص، حيث إن هناك تناقض خاص ما بين الاستثمار الخاص والتنمية والعدالة الاجتماعية، إذ إن دخل الدولة سيزيد من العدالة الاجتماعية ولابد من وجود توافق بين الاستثمار والعدالة.
وأوضح بهاء الدين، أن مشاركة الدولة في الاستثمار والجانب الاقتصادي ليست مشكلة ولكنه ضروري في الجانب الاستراتيجي والتنموي، كما أنه ليس ضد تدخل الدولة في الاقتصاد وانسحاب الدولة من هذا القطاع ليس له أي معنى، منوهًا على أن دخول الدولة ليس طارد للاستثمار الخاص، مشيرًا إلى أن من عوامل نجاح الصين مشاركة الدولة للقطاع الخاص في التنمية والاقتصاد، حيث إن الاقتصاد الخاص يجب أن يستفاد من ما تضيفه الدولة.
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