Advertisements

خبير: دخول الحكومة في الاقتصاد نجاح وغير طارد للمستثمرين

الجمعة 11/يونيو/2021 - 01:00 ص
زياد بهاء الدين
زياد بهاء الدين
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور زياد بهاء الدين، الاقتصادي الكبير ووزير التعاون الدولي الأسبق، إنه لا يوجد استثمار أجنبي طويل الأمد في ظل عدم وجود مناخ استثماري محلي أو أفراد في الاستثمار المحلي، حيث إن كلا الاستثمارين مهمين لبعض، منوهًا الى أن بناء المدن والمعمار والطرق والكباري استثمار عام تقوم به الدولة من موازنات الدولة وموازنات خاصة.

وأضاف "بهاء الدين"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الطاقة الانتاجية للبلد كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات تعني جانب هام للاستثمار، كما أنه لابد أن نفكر في اسباب تراجع الاستثمار الخاص، حيث إن هناك تناقض خاص ما بين الاستثمار الخاص والتنمية والعدالة الاجتماعية، إذ إن دخل الدولة سيزيد من العدالة الاجتماعية ولابد من وجود توافق بين الاستثمار والعدالة.

وأوضح بهاء الدين، أن مشاركة الدولة في الاستثمار والجانب الاقتصادي ليست مشكلة ولكنه ضروري في الجانب الاستراتيجي والتنموي، كما أنه ليس ضد تدخل الدولة في الاقتصاد وانسحاب الدولة من هذا القطاع ليس له أي معنى، منوهًا على أن دخول الدولة ليس طارد للاستثمار الخاص، مشيرًا إلى أن من عوامل نجاح الصين مشاركة الدولة للقطاع الخاص في التنمية والاقتصاد، حيث إن الاقتصاد الخاص يجب أن يستفاد من ما تضيفه الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر بوابة الفجر الفجر التجاره الاقتصاد

أخبار تهمك

رونالدو يوجه رسالة نارية قبل انطلاق اليورو

منذ ساعتين و 23 دقيقة

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف تفاصيل الصفقة التبادلية الكبرى مع النصر السعودي

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لمدة 15 يوما.. غلق جزئي لكوبري العبور (جهينة سابقا) بالاتجاهين لأعمال صيانة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يُعلن عن أولى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقته الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

تفاصيل نقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - نجم جديد خارج الأهلي بأمر موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

منذ حوالي 6 ساعات

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

شريف إكرامي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي في حوار ناري مع شوبير

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

​مصر تستعرض برنامجها الاقتصادي فى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزارى السياسى بالأمم المتحدة

جيمس هارمون: نستهدف الاستثمار بمليار دولار في مصر (فيديو)

خبير اقتصادي : توقعات البنك الدولي بانخفاض الدين العام في مصر أمر إيجابي

أكبر بنك ياباني يوقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار

​نائب رئيس أكبر بنك ياباني: هناك فرص عظيمة لزيادة الاستثمارات اليابانية في مصر

بنك الاستثمار الاوروبى: استثماراتنا فى مصر وصلت إلى 9 مليارات يورو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

حركة خبيثة ترتكبها إثيوبيا بشأن سد النهضة.. ومصر والسودان تلقن أديس أبابا درسا

إصابة الفنان زكي فطين عبد الوهاب بورم في المخ

08:22 م

عاجل.. الأهلي يحسم ملف الصفقات الجديد والراحلين

04:30 م

عاجل - الزمالك يتلقي ضربة قاضية بشأن بديل ساسي

11:01 م

مفاجأة مدوية وراء حريق مصنع موبيليات بالهرم

01:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا