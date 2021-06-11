"الجيار": ضريبة القيمة المضافة على خدمات "الدليفري" تحقق العدالة

كشف محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، تفاصيل فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات توصيل الطعام إلى المنازل الخاصة بالتطبيقات أو المطاعم التي تبيع "أونلاين".





وقال "الجيار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الخميس، إنّ فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% ليس أمرًا جديدًا، وإنما اختص بالمطاعم في المطارات والملاهي أو المحلات ذات الفروع والسلاسل أو المحلات التي يتضمن فواتيرها أي رسوم أخرى.





وأضاف مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن هذه الضريبة فُرضت أيضًا على المحلات السياحية أو المحلات التي تقدم حلويات أو معجنات، لافتًا إلى أنه يشترط في هذه المطاعم أن يكون حجم أعمالها أكثر من 500 ألف جنيه.



