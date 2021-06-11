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"الجيار": ضريبة القيمة المضافة على خدمات "الدليفري" تحقق العدالة

الجمعة 11/يونيو/2021 - 02:36 ص
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
شيماء حسن
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كشف محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، تفاصيل فرض ضريبة القيمة المضافة على خدمات توصيل الطعام إلى المنازل الخاصة بالتطبيقات أو المطاعم التي تبيع "أونلاين".

وقال "الجيار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" الخميس، إنّ فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% ليس أمرًا جديدًا، وإنما اختص بالمطاعم في المطارات والملاهي أو المحلات ذات الفروع والسلاسل أو المحلات التي يتضمن فواتيرها أي رسوم أخرى.

وأضاف مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن هذه الضريبة فُرضت أيضًا على المحلات السياحية أو المحلات التي تقدم حلويات أو معجنات، لافتًا إلى أنه يشترط في هذه المطاعم أن يكون حجم أعمالها أكثر من 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن أي محل يقوم بفرض هذه الضريبة على العملاء دون أن يكون خاضعًا لها فهذا يعتبر نوعًا من أنواع التلاعب، وتُتخذ ضده الإجراءات القانونية، مؤكدًا أنهم خصصوا رقم 16395 للتواصل بشأن الشكاوى خاصة أن هذه الضريبة تهدف إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق الصالح من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية والكيانات الاقتصادية الجديدة.

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